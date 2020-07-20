Оприлюднили відповіді на ЗНО з хімії

Про це повідомляється на сайті Українського центру оцінювання якості освіти.

"Із завданнями сертифікаційної роботи і правильними відповідями до тесту можна ознайомитися в розділі ЗНО-2020. Хімія", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, тестуванням з хімії завершилася основна сесія ЗНО. Тест з хімії склали 77% від зареєстрованої кількості учасників, або 10 880 осіб.

Поріг “склав/не склав” та результати ЗНО з хімії буде визначено 28 липня. Результати з’являться на сторінках учасників 29 липня.

Як повідомлялося, 16 липня експертна комісія при УЦОЯО визначила порогові бали “склав/не склав” для ЗНО з математики та фізики. 23 липня експертна комісія визначить поріг “склав/не склав” для ЗНО з української мови і літератури, історії України, іноземних мов, біології, а 28 липня – з географії та хімії.

Додаткова сесія зовнішнього незалежного оцінювання розпочнеться 24 липня і триватиме до 10 серпня.