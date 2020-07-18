Біля берегів Нігерії пірати викрали чотирьох українських моряків

Біля берегів Нігерії пірати захопили танкер Curacao Trader та викрали 13 членів екіпажу, зокрема чотирьох українських моряків.

Про це hromadske повідомили у пресслужбі Міністерства закордонних справ України.

Зазначається, що напад стався у Гвінейській затоці за 200 миль на південний захід від берегів Нігерії. Загалом на кораблі перебували 19 членів екіпажу.

«Посольства України в Нігерії та Великій Британії встановили зв’язок з судновласником, оператором судна та уточнюють обставини справи», — зазначили у МЗС.

Раніше портал Dryad Global повідомляв про викрадення 15 членів екіпажу, імовірно громадян Росії та України.

Як повідомлялося, 22 березня у Гвінейській затоці пірати захопили 7 громадян України, членів екіпажу MSC TALIA F. Тоді за кілька місяців всіх моряків вдалося звільнити з полону.