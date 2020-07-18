Біля берегів Нігерії пірати викрали чотирьох українських моряків

Біля берегів Нігерії пірати викрали чотирьох українських моряків

Укрінформ
Біля берегів Нігерії пірати захопили танкер Curacao Trader та викрали 13 членів екіпажу, зокрема чотирьох українських моряків.

Про це hromadske повідомили у пресслужбі Міністерства закордонних справ України.

Зазначається, що напад стався у Гвінейській затоці за 200 миль на південний захід від берегів Нігерії. Загалом на кораблі перебували 19 членів екіпажу.

«Посольства України в Нігерії та Великій Британії встановили зв’язок з судновласником, оператором судна та уточнюють обставини справи», — зазначили у МЗС.

Раніше портал Dryad Global повідомляв про викрадення 15 членів екіпажу, імовірно громадян Росії та України.

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Як повідомлялося, 22 березня у Гвінейській затоці пірати захопили 7 громадян України, членів екіпажу MSC TALIA F. Тоді за кілька місяців всіх моряків вдалося звільнити з полону.

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