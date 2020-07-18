Біля Нігерії пірати викрали танкер з українцями на борту — ЗМІ

У Гвінейській затоці біля берегів Нігерії пірати атакували танкер Curacao Trader і викрали 15 членів екіпажу, імовірно громадян Росії та України.

Про це повідомив портал Dryad Global, який займається питаннями безпеки на морі.

Початкові повідомлення свідчать про те, що до судна підійшли 8 озброєних осіб і потрапили на борт, внаслідок чого було викрадено 15 членів екіпажу.

Цей інцидент стався в найдальшої від берега точці серед усіх випадків піратства, зареєстрованих у Гвінейській затоці. Попри наявність швидкісних катерів, досить імовірно, що пірати підтримуються більшим судном.

Корабель, що належить компанії Curacao Trader Shipping, здатний перевозити як нафта, так і хімічні речовини.

Нагадаємо: 22 березня у Гвінейській затоці пірати захопили 7 громадян України, членів екіпажу MSC TALIA F. Тоді за кілька місяців всіх моряків вдалося звільнити з полону.