Біля Нігерії пірати викрали танкер з українцями на борту — ЗМІ
Укрінформ
У Гвінейській затоці біля берегів Нігерії пірати атакували танкер Curacao Trader і викрали 15 членів екіпажу, імовірно громадян Росії та України.
Про це повідомив портал Dryad Global, який займається питаннями безпеки на морі.
Початкові повідомлення свідчать про те, що до судна підійшли 8 озброєних осіб і потрапили на борт, внаслідок чого було викрадено 15 членів екіпажу.
Цей інцидент стався в найдальшої від берега точці серед усіх випадків піратства, зареєстрованих у Гвінейській затоці. Попри наявність швидкісних катерів, досить імовірно, що пірати підтримуються більшим судном.
Корабель, що належить компанії Curacao Trader Shipping, здатний перевозити як нафта, так і хімічні речовини.
Нагадаємо: 22 березня у Гвінейській затоці пірати захопили 7 громадян України, членів екіпажу MSC TALIA F. Тоді за кілька місяців всіх моряків вдалося звільнити з полону.