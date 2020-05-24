Українці, захоплені піратами в Гвінейській затоці, звільнені – Кулеба

Українці, члени екіпажу контейнеровоза MSC TALIA F, захоплені піратами 22 березня, вже перебувають на свободі.

Про це повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба у Twitter.

"Я радий нарешті повідомити: наші моряки вже на волі, у безпеці і скоро відправляться додому!" – написав міністр.

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Кулеба нагадав, що 22 березня у Гвінейській затоці пірати захопили 7 громадян України, членів екіпажу MSC TALIA F.

Глава МЗС зазначив, що для їх звільнення спільно працювали українські консули, посольство України в Нігерії та компанія-судновласник.