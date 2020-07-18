Свідок на суді заявив, що ФСБ катувала Марченка

В українського політв'язня в Росії Олександра Марченка пройшло чергове судове засідання, на якому був представлений свідок, який заявив, що його катували, змушуючи «впізнати» Марченка по фото.

Про це кореспондентові Укрінформу розповіла дружина політв'язня Катерина Марченко.

«(16 липня - ред.) у мого чоловіка було чергове судове засідання. Викликали мало не головного «свідка», який знаходився два роки під слідством і зараз вже засуджений. Він на суді заявив, що взагалі ніколи нічого не чув про Олександра, а тим паче не бачив. Феесбешники його катували, змушували впізнати по фото мого чоловіка», - розповіла Марченко.

За її словами, наступне судове засідання у «справі Марченка» призначено на 27 серпня, оскільки суд іде у відпустку.

Адвокат разом з Олександром у суді написали клопотання на дзвінок родичам, передали суду, а суд сказав звертатися за дозволом у СІЗО.

«На доводи адвоката, що такі питання вирішує суд, суддя відповів, що «якщо ви нас ведете по довгому шляху з викликом усіх нібито «свідків», то і ми будемо робити так само»», - наголосила дружина політв'язня.

При цьому вона вкотре зазначила, що за півтора року перебування її чоловіка під арештом не було «ні побачення, ні дзвінка», що є порушенням прав Марченка. Також періодично відбувається «блокада листів».

«І з приводу медичного обстеження, так ніхто і не приїжджав, хоча український омбудсмен Людмила Денісова надіслала запит своїй російській колезі Тетяні Москальковій», - резюмує Катерина Марченко.

Як повідомлялося, 17 грудня 2018 року українця Олександра Марченка затримало «МДБ ДНР». Після двох місяців перебування в ізоляторі «МДБ ДНР», Марченка доставили на кордон України і РФ і передали представникам ФСБ Росії. Ще майже два з половиною місяці його тримали за допомогою адміністративних арештів у депортаційному центрі Краснодарського краю.

Кримінальну справу проти Марченка порушено лише 30 квітня 2019 року. Після цього його помістили в слідчий ізолятор, звинувативши у приготуванні до придбання і незаконного переміщення з території Росії продукції військового призначення (ч. 1 ст. 30 КК, ч. 1 ст. 226.1 КК) і шпигунстві (ст. 276 КК РФ).

Як пояснюють близькі Марченка, в 2014 році він відвіз свою машину на СТО в Донецьку. Через початок російської агресії і війни не зміг забрати транспорт з ремонту. У грудні 2018 року Марченку зателефонував знайомий і сказав, що нібито людина, яка незаконно їздила на його машині, втекла з Донецька, тому є можливість приїхати в місто і повернути машину.

Близькі українського громадянина стверджують, що свідчення з нього вибивали катуваннями.

У грудні 2019 року Правозахисний центр «Меморіал» визнав українця Марченка політв'язнем.

Нині Марченко чекає вироку в СІЗО-5 Краснодара. Суд іде в закритому режимі.

У червні російський суд за надуманими причинами відмовив українському консулу в доступі до політв'язня в РФ Марченка.