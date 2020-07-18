Свідок на суді заявив, що ФСБ катувала Марченка
Про це кореспондентові Укрінформу розповіла дружина політв'язня Катерина Марченко.
«(16 липня - ред.) у мого чоловіка було чергове судове засідання. Викликали мало не головного «свідка», який знаходився два роки під слідством і зараз вже засуджений. Він на суді заявив, що взагалі ніколи нічого не чув про Олександра, а тим паче не бачив. Феесбешники його катували, змушували впізнати по фото мого чоловіка», - розповіла Марченко.
За її словами, наступне судове засідання у «справі Марченка» призначено на 27 серпня, оскільки суд іде у відпустку.
Адвокат разом з Олександром у суді написали клопотання на дзвінок родичам, передали суду, а суд сказав звертатися за дозволом у СІЗО.
«На доводи адвоката, що такі питання вирішує суд, суддя відповів, що «якщо ви нас ведете по довгому шляху з викликом усіх нібито «свідків», то і ми будемо робити так само»», - наголосила дружина політв'язня.
При цьому вона вкотре зазначила, що за півтора року перебування її чоловіка під арештом не було «ні побачення, ні дзвінка», що є порушенням прав Марченка. Також періодично відбувається «блокада листів».
«І з приводу медичного обстеження, так ніхто і не приїжджав, хоча український омбудсмен Людмила Денісова надіслала запит своїй російській колезі Тетяні Москальковій», - резюмує Катерина Марченко.
Як повідомлялося, 17 грудня 2018 року українця Олександра Марченка затримало «МДБ ДНР». Після двох місяців перебування в ізоляторі «МДБ ДНР», Марченка доставили на кордон України і РФ і передали представникам ФСБ Росії. Ще майже два з половиною місяці його тримали за допомогою адміністративних арештів у депортаційному центрі Краснодарського краю.
Кримінальну справу проти Марченка порушено лише 30 квітня 2019 року. Після цього його помістили в слідчий ізолятор, звинувативши у приготуванні до придбання і незаконного переміщення з території Росії продукції військового призначення (ч. 1 ст. 30 КК, ч. 1 ст. 226.1 КК) і шпигунстві (ст. 276 КК РФ).
Як пояснюють близькі Марченка, в 2014 році він відвіз свою машину на СТО в Донецьку. Через початок російської агресії і війни не зміг забрати транспорт з ремонту. У грудні 2018 року Марченку зателефонував знайомий і сказав, що нібито людина, яка незаконно їздила на його машині, втекла з Донецька, тому є можливість приїхати в місто і повернути машину.
Близькі українського громадянина стверджують, що свідчення з нього вибивали катуваннями.
У грудні 2019 року Правозахисний центр «Меморіал» визнав українця Марченка політв'язнем.
Нині Марченко чекає вироку в СІЗО-5 Краснодара. Суд іде в закритому режимі.
У червні російський суд за надуманими причинами відмовив українському консулу в доступі до політв'язня в РФ Марченка.