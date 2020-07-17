Ткаченко анонсував поновлення іномовлення

Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко анонсував поновлення проєкту українського іномовлення.

Про це він заявив в коментарі журналістам під час презентації проєкту реконструкції приміщення Галузевого державного архіву Українського інституту національної пам'яті, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"У нас є теж відповідь на це питання, очевидно, що найближчим чином ви почуєте, яким чином ми поновимо іномовлення. Є набагато більш ефективні способи, яким чином можна було б охопити насправді, а не в уяві, більшу кількість населення за допомогою українського іномовлення", - зазначив Ткаченко у відповідь на питання, чи правильним було рішення щодо закриття проєкту іномовлення.

Відповідаючи на уточнююче запитання, міністр підтвердив, що це буде окремий телеканал іномовлення.

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Водночас він нагадав, що для тимчасово окупованих територій наразі мовить телеканал "Дім" та анонсував нові проєкти для інформування мешканців цих територій.

"Є проєкти, які пов'язані з тим, яким чином можна було б донести інформацію. Найближчим часом ви про них почуєте", - розповів Ткаченко.

Як повідомлялося, 12 січня телеканал іномовлення України UA/TV припинив мовлення в прямому ефірі.

1 березня на його базі розпочав мовлення у текстовому режимі новий телеканал для тимчасово окупованих територій “Дім”.