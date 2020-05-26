Разумков підписав зміни до закону про систему іномовлення

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков підписав Закон «Про внесення змін до Закону України "Про систему іномовлення України" (щодо програмної політики та території розповсюдження)».

Відповідна інформація зазначається в картці законопроєкту, опублікованій на сайті парламенту.

У графі «Дати і стан проходження» вказано, що закон повернуто з підписом Голови ВР і передано на підпис Президенту 25 травня.

Цей закон усуває фактори, які негативно впливають на розвиток іномовлення в Україні, створює умови для покращення ситуації в частині інформування української аудиторії, що перебуває на тимчасово окупованих територіях України, у районах, що межують з тимчасово окупованою територією, у прикордонних районах, що межують з територією держави-агресора, а також у прикордонних районах, що межують з територіями інших країн, про суспільно значущі події в Україні, офіційну внутрішню і зовнішню політику та позицію держави, діяльність органів державної влади та органів місцевого самоврядування.

Згідно із законом, державне підприємство "Мультимедійна платформа іномовлення України" (МПІУ) провадить свою діяльність шляхом створення та поширення інформаційного продукту каналами супутникового, ефірного наземного аналогового і цифрового мовлення, мовлення в кабельних мережах, у мережі Інтернет.

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При цьому ефірне наземне аналогове і цифрове мовлення та мовлення в кабельних мережах здійснюються виключно за межами України, крім випадків мовлення на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей, Автономної Республіки Крим та міста Севастополь, у районах України, що межують з ними, а також мовлення у прикордонних районах України, що межують з територією держави-агресора чи територіями інших країн, з яких поширюються програми держави-агресора шляхом наземного ефірного та/або цифрового мовлення.

Програми МПІУ виробляються українською мовою, а також іншими мовами залежно від доцільності та необхідності використання тієї чи іншої мови для досягнення мети діяльності МПІУ.

Таким чином, українська аудиторія у зазначених районах матиме ширші можливості для отримання об’єктивної, повної, своєчасної і неупередженої, інформації про суспільно значущі події в Україні та світі.

Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада 19 травня ухвалила в цілому законопроєкт №2521 «Про внесення змін до Закону України "Про систему іномовлення України" (щодо програмної політики та території розповсюдження)».