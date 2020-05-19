Верховна Рада внесла зміни до закону "Про систему іномовлення України" щодо програмної політики та території розповсюдження.

Відповідний закон №2521 підтримав 231 народний депутат, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Документ вносить зміни до закону "Про систему іномовлення України".

"Положення законопроєкту усувають фактори, які негативно впливають на розвиток іномовлення в Україні, створюються умови для покращення ситуації в частині інформування української аудиторії, що перебуває на тимчасово окупованих територіях України, у районах, що межують з тимчасово окупованою територією, у прикордонних районах, що межують з територією держави-агресора, а також у прикордонних районах, що межують з територіями інших країн, про суспільно значущі події в Україні, офіційну внутрішню і зовнішню політику та позицію держави, діяльність органів державної влади та органів місцевого самоврядування тощо", - йдеться у пояснювальній записці.

Згідно із законом, частина 4 статті 7 закону "Про систему іномовлення України" викладається в такій редакції: "МПІУ (Державне підприємство "Мультимедійна платформа іномовлення України" - ред.) провадить свою діяльність шляхом створення та поширення інформаційного продукту каналами супутникового, ефірного наземного аналогового і цифрового мовлення, мовлення в кабельних мережах, у мережі Інтернет".

Читайте також: Нацрада закликає медійників до обміну контентом на час карантину

"Ефірне наземне аналогове і цифрове мовлення та мовлення в кабельних мережах здійснюються виключно за межами України, крім випадків мовлення на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей, Автономної Республіки Крим та міста Севастополь, мовлення у районах України, що межують з тимчасово окупованими територіями Донецької та Луганської областей, Автономної Республіки Крим та міста Севастополь, а також мовлення у прикордонних районах України, що межують з територією держави-агресора чи територіями інших країн, з яких поширюються програми держави-агресора шляхом наземного ефірного та/або цифрового мовлення", - йдеться у тексті закону.

Програми МПІУ виробляються українською мовою, а також іншими мовами залежно від доцільності та необхідності використання тієї чи іншої мови для досягнення мети діяльності МПІУ.

Очікується, що закон дозволить усунути чинники, які негативно впливають на розвиток системи іномовлення України, українська аудиторія, що перебуває на тимчасово окупованих територіях України, у районах, що межують з тимчасово окупованою територією, у прикордонних районах, що межують з територією держави-агресора матиме ширші можливості для отримання об’єктивної, повної, своєчасної і неупередженої, інформації про суспільно значущі події в Україні та світі.

Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.