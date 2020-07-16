Як ставляться українці до заборони комуністичної символіки

В Україні на сьогодні майже однакова кількість тих, хто підтримує заборону комуністичної символіки, хто є проти цієї заборони і кому це байдуже.

Це засвідчують результати загальнонаціонального дослідження, проведеного Фондом «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва спільно з Київським міжнародним інститутом соціології, презентованого в Укрінформі, повідомляє кореспондент агентства.

«Щодо питання, яке випливає із закону про декомунізацію, - як ви ставитеся до рішення про заборону комуністичної символіки, тут тенденція, схожа із ставленням українців до рішення про засудження СРСР як комуністичного тоталітарного режиму. Ми бачимо, що близько третини – 32% - з цим погоджуються, близько третини – 34% - не погоджуються. Тих, кому байдуже - 26%, і це люди, з якими ще варто працювати», - зазначив, презентуючи дослідження, аналітик Фонду «Демократичні ініціативи» ім.Ілька Кучеріва» Сергій Шаповалов.

Як зазначалося, дещо більше позитивних оцінок цього рішення у Західному (45%) та Центральному (33%) регіонах порівняно з Півднем та Сходом – 22% та 24% відповідно. Близько чверті громадян в усіх регіонах ставляться до цього питання байдуже. Щодо різниці серед вікових груп – менше позитивних ставлень до заборони комуністичної символіки у вікових категоріях, яким за 60 років. Серед молодших груп респондентів (до 40 років) більше тих, кого не цікавить питання заборони комуністичних символів.

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Загальнонаціональне дослідження проведене Фондом «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва спільно з Київським міжнародним інститутом соціології з 17 по 22 квітня 2020 року в усіх регіонах України за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей. Дослідження проводилося методом CATI (телефонні інтерв’ю з використанням комп’ютера) на основі випадкової вибірки номерів мобільних телефонів. Опитано 2000 осіб, вибірка репрезентативна для дорослого населення (віком 18 років і старше) України. Статистична похибка вибірки не перевищує 2,2%.