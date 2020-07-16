Як ставляться українці до заборони комуністичної символіки
Це засвідчують результати загальнонаціонального дослідження, проведеного Фондом «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва спільно з Київським міжнародним інститутом соціології, презентованого в Укрінформі, повідомляє кореспондент агентства.
«Щодо питання, яке випливає із закону про декомунізацію, - як ви ставитеся до рішення про заборону комуністичної символіки, тут тенденція, схожа із ставленням українців до рішення про засудження СРСР як комуністичного тоталітарного режиму. Ми бачимо, що близько третини – 32% - з цим погоджуються, близько третини – 34% - не погоджуються. Тих, кому байдуже - 26%, і це люди, з якими ще варто працювати», - зазначив, презентуючи дослідження, аналітик Фонду «Демократичні ініціативи» ім.Ілька Кучеріва» Сергій Шаповалов.
Як зазначалося, дещо більше позитивних оцінок цього рішення у Західному (45%) та Центральному (33%) регіонах порівняно з Півднем та Сходом – 22% та 24% відповідно. Близько чверті громадян в усіх регіонах ставляться до цього питання байдуже. Щодо різниці серед вікових груп – менше позитивних ставлень до заборони комуністичної символіки у вікових категоріях, яким за 60 років. Серед молодших груп респондентів (до 40 років) більше тих, кого не цікавить питання заборони комуністичних символів.
Загальнонаціональне дослідження проведене Фондом «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва спільно з Київським міжнародним інститутом соціології з 17 по 22 квітня 2020 року в усіх регіонах України за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей. Дослідження проводилося методом CATI (телефонні інтерв’ю з використанням комп’ютера) на основі випадкової вибірки номерів мобільних телефонів. Опитано 2000 осіб, вибірка репрезентативна для дорослого населення (віком 18 років і старше) України. Статистична похибка вибірки не перевищує 2,2%.