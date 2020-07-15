Офіс Президента привітав миротворців з професійним святом

Українські миротворці брали участь у миротворчих операціях по всьому світу, але сьогодні миру на наших умовах потребує Україна.

Про це йдеться у привітанні Офісу Президента України з Днем миротворця.

Зазначається, що наші бійці брали участь у миротворчих операціях по всьому світу, отримавши щиру подяку не лише від свого народу, а й від багатьох народів планети.

«Сьогодні миру потребує Україна. Миру на умовах України. Це головне, за що ми боремося – на дипломатичному фронті, в зоні проведення ООС. Сьогодні ми не лише вшановуємо воїнів, які підтримують мир. Сьогодні кожен з нас має стати хоча б трішечки миротворцем. Зрозуміти, що без миру неможливий справжній добробут, справжній розвиток, справжнє життя», - акцентували в ОП.

В Офісі Президента підкреслили, що воїн, який бере до рук зброю, щоб захищати мир, а не порушувати його, – одна з найшляхетніших професій у світі, бо у якому б куточку Землі не сталася війна і якими б причинами вона зумовлювалася, це завжди страшна трагедія, що суперечить людській природі.

Як повідомляв Укрінформ, сьогодні в Україні відзначаєть День українських миротворців. Цей день встановлено постановою Верховної Ради України від 21 травня 2013 року. Саме цього дня у 1992 році з місії у Боснії розпочалася участь українських військових в операціях з підтримання миру і безпеки, які під егідою ООН, ОБСЄ, НАТО і ЄС проводяться в «гарячих точках» планети.