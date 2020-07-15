Справа Гандзюк: суд знову залишив підозрюваного Левіна під вартою

Справа Гандзюк: суд знову залишив підозрюваного Левіна під вартою

Укрінформ
Київський апеляційний суд залишив підозрюваного у справі активістки Катерини Гандзюк Олексія Левіна під вартою.

Про це інформує пресслужба Київського апеляційного суду у Facebook.

"За результатом апеляційного розгляду ухвалу слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 26 червня 2020 року залишено без змін, апеляційні скарги сторони захисту – без задоволення", - йдеться у повідомленні.

У суді нагадали, що Левіну раніше продовжили строк дії запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою до 24 серпня 2020 року включно.

Як повідомлялося, 13 січня відбулося засідання з розгляду апеляційної скарги на запобіжний захід голові Херсонської облради Владиславу Мангеру, підозрюваному у замовленні нападу на херсонську активістку Катерину Гандзюк.

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Катерину Гандзюк 31 липня 2018 року облили сірчаною кислотою біля під'їзду її будинку в Херсоні. Опіками було уражено 40% тіла жінки. Вона перенесла кілька операцій, але 4 листопада того ж року померла.

За підозрою у причетності до її вбивства були затримані п'ятеро людей, а 12 листопада 2018 року стало відомо про арешт Ігоря Павловського - колишнього помічника народного депутата Миколи Паламарчука.

11 лютого 2019 року Генпрокуратура оголосила голові Херсонської обласної ради Владиславу Мангеру підозру в організації вбивства Гандзюк. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю виходу під заставу у розмірі 2 млн 497 тис. 300 гривень, яку й було внесено.

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6 червня 2019 року п’ятьох безпосередніх виконавців нападу було засуджено на строки від 3 до 6,5 років позбавлення волі.

У січні 2020 року на території Болгарії затримали за організацію нападу на Гандзюк Олексія Левіна, помічника-консультанта депутата Херсонської облради.

16 березня Левіна екстрадували з Болгарії в Україну. На думку слідчих, Левін є ключовою фігурою, яка пов'язує виконавців ("групу Торбіна") і замовників нападу на Гандзюк. Саме він підозрюється в організації цього злочину, підбурюванні до його виконання, наданні інформації, зокрема, щодо місця проживання Гандзюк. У березні суд продовжив до 29 липня строк розслідування справи проти Левіна.

27 квітня Офіс генпрокурора і СБУ оголосили про завершення слідства у справі про організацію нападу на Гандзюк.

Водночас активісти заявили, що вважають передчасною передачу справи Гандзюк до суду. За їх словами, правоохоронці не завершили проведення усіх слідчих дій.

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11 червня Мангеру вручили постанову про відновлення досудового розслідування, а також клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

19 червня Печерський райсуд Києва заарештував Мангера до 28 липня без права внесення застави.

13 липня суд залишив під вартою Мангера, а пізніше продовжив йому запобіжний захід до 11 вересня.

15 липня у Офісі генпрокурора поінформували, що суд обмежив строк ознайомлення з матеріалами справи для підозрюваних у організації нападу на активістку Катерину Гандзюк і їх захисників до 24 серпня.

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