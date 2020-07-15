Вбивство Гандзюк: Мангер залишиться під вартою до 11 вересня

Київський апеляційний суд залишив голову Херсонської облради Владислава Мангера, підозрюваного у замовленні нападу на херсонську активістку Катерину Гандзюк, під вартою до 11 вересня.

Про це інформує hromadske з посиланням на прокурора у справі Андрія Синюка.

«Суд продовжив тримання під вартою до 11 вересня підозрюваного замовника нападу на радницю міського голови Херсона Катерину Гандзюк - голову Херсонської облради Владислава Мангера», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що, за словами Синюка, Мангер перебуватиме в ізоляторі тимчасового тримання Служби безпеки України.

Як повідомлялося, активістку Катерину Гандзюк 31 липня 2018 року облили сірчаною кислотою біля під'їзду її будинку в Херсоні. Опіками було уражено 40% тіла жінки. Вона перенесла кілька операцій, але 4 листопада того ж року померла.

11 лютого 2019 року Генпрокуратура оголосила голові Херсонської обласної ради Владиславу Мангеру підозру в організації вбивства Гандзюк. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю виходу під заставу у розмірі 2 млн 497 тис. 300 гривень, яку й було внесено.

6 червня 2019 року п’ятьох безпосередніх виконавців нападу було засуджено на строки від 3 до 6,5 років позбавлення волі.

27 квітня цього року Офіс генпрокурора і СБУ оголосили про завершення слідства у справі про організацію нападу на Гандзюк. Водночас активісти заявили, що вважають передчасною передачу справи Гандзюк до суду. За їхніми словами, правоохоронці не завершивши проведення усіх слідчих дій.

11 червня Мангеру вручили постанову про відновлення досудового розслідування, а також клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

19 червня Печерський райсуд Києва заарештував Мангера до 28 липня без права внесення застави.