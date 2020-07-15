Вбивство Гандзюк: Мангер залишиться під вартою до 11 вересня

Вбивство Гандзюк: Мангер залишиться під вартою до 11 вересня

Укрінформ
Київський апеляційний суд залишив голову Херсонської облради Владислава Мангера, підозрюваного у замовленні нападу на херсонську активістку Катерину Гандзюк, під вартою до 11 вересня.

Про це інформує hromadske з посиланням на прокурора у справі Андрія Синюка.

«Суд продовжив тримання під вартою до 11 вересня підозрюваного замовника нападу на радницю міського голови Херсона Катерину Гандзюк - голову Херсонської облради Владислава Мангера», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що, за словами Синюка, Мангер перебуватиме в ізоляторі тимчасового тримання Служби безпеки України.

Як повідомлялося, активістку Катерину Гандзюк 31 липня 2018 року облили сірчаною кислотою біля під'їзду її будинку в Херсоні. Опіками було уражено 40% тіла жінки. Вона перенесла кілька операцій, але 4 листопада того ж року померла.

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11 лютого 2019 року Генпрокуратура оголосила голові Херсонської обласної ради Владиславу Мангеру підозру в організації вбивства Гандзюк. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю виходу під заставу у розмірі 2 млн 497 тис. 300 гривень, яку й було внесено.

6 червня 2019 року п’ятьох безпосередніх виконавців нападу було засуджено на строки від 3 до 6,5 років позбавлення волі.

27 квітня цього року Офіс генпрокурора і СБУ оголосили про завершення слідства у справі про організацію нападу на Гандзюк. Водночас активісти заявили, що вважають передчасною передачу справи Гандзюк до суду. За їхніми словами, правоохоронці не завершивши проведення усіх слідчих дій.

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11 червня Мангеру вручили постанову про відновлення досудового розслідування, а також клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

19 червня Печерський райсуд Києва заарештував Мангера до 28 липня без права внесення застави.

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