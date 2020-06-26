Справа Гандзюк: суд продовжив арешт Левіна на два місяці

Печерський районний суд Києва продовжив до 24 серпня термін тримання під вартою Олексія Левіна, підозрюваного в організації убивства херсонської активістки Катерини Гандзюк.

Про це повідомляється на сторінці спільноти "Хто замовив Катерину Гандзюк?" у Facebook.

"Організатору вбивства Катерини Гандзюк Олексію Левіну продовжили термін тримання під вартою до 24.08", - йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, херсонську активістку Катерину Гандзюк 31 липня 2018 року облили сірчаною кислотою біля під'їзду її будинку в Херсоні. Опіками було уражено 40% тіла жінки. Вона перенесла кілька операцій, але 4 листопада того ж року померла.

За підозрою у причетності до її вбивства були затримані п'ятеро людей, а 12 листопада 2018 року стало відомо про арешт Ігоря Павловського - колишнього помічника народного депутата Миколи Паламарчука.

11 лютого 2019 року Генпрокуратура оголосила голові Херсонської обласної ради Владиславу Мангеру підозру в організації вбивства Гандзюк.

6 червня 2019 року п’ятьох безпосередніх виконавців нападу було засуджено на строки від 3 до 6,5 років позбавлення волі.

У січні 2020 року на території Болгарії затримали за організацію нападу на Гандзюк Олексія Левіна, помічника-консультанта депутата Херсонської облради.

16 березня Левіна екстрадували з Болгарії в Україну.

На думку слідчих, Левін є ключовою фігурою, яка пов'язує виконавців ("групу Торбіна") і замовників нападу на Гандзюк. Саме він підозрюється в організації цього злочину та підбурюванні до його виконання.