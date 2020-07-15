Уряд підтримав введення штрафів за пропуск у громадські місця без маски

Кабінет міністрів України підтримав законопроєкт “Про внесення змін до Закону України “Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населенняˮ щодо запобігання поширенню коронавірусної хвороби (СОVID-19)ˮ та проєкт протокольного рішення.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

У тексті пояснювальної записки наголошується, що послаблення карантину, «на жаль, суспільством сприймається як скасування карантину», і що серед населення України виникла стійка тенденція щодо нехтування рекомендаціями в частині носіння масок або захисних респіраторів у громадських будинках, спорудах і транспорті".

Окремо зазначається, що у деяких магазинах, торгових центрах та громадському транспорті постійно ігнорують вимоги карантину та відсутній контроль уповноважених осіб щодо допуску відвідувачів до таких місць в засобах індивідуального захисту або не вживаються заходи щодо можливого перебування особи в таких місцях без засобів індивідуального захисту.

«Враховуючи зазначене та з метою недопущення зростання кількості захворілих, необхідним є встановлення відповідальності для підприємств, установ, організацій, які порушили санітарне законодавство а саме – здійснили пропуск, допуск особи в громадські будинки, споруди, громадський транспорт під час дії карантину без вдягнутих засобів індивідуального захисту або не вжили заходів щодо перебування особи в громадських будинках, спорудах, громадському транспорті без такого засобу індивідуального захисту», - йдеться у пояснювальній записці.Ігоря

Водночас наголошується, що, враховуючи запровадження такої відповідальності для підприємств, установ, організацій, забезпечення належного застосування норм у цій сфері, «необхідним є внесення змін до статті 47 вказаного закону в частині визначення осіб, уповноважених видавати постанови про накладення штрафу за вказані правопорушення».

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Зокрема, як уточнюється у пояснювальній записці, законопроєктом пропонується доповнити частину 2 статті 46 Закону України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення» новим пунктом, передбачивши відповідальність підприємств, установ, організацій, які порушили санітарне законодавство, а саме здійснили пропуск, допуск особи в громадські будинки, споруди, громадський транспорт під час дії карантину без вдягнутих засобів індивідуального захисту, зокрема респіраторів або захисних масок, що закривають ніс та рот, в тому числі виготовлених самостійно, або не вжили заходів щодо перебування особи в громадських будинках, спорудах, громадському транспорті без такого засобу індивідуального захисту, у вигляді штрафу у розмірі від 200 до 300 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.