Укрінформ запускає проєкт "Національна єдність: як зшивати країну"

Національне інформаційне агентство "Укрінформ" спільно з національною платформою "Діалог про мир та безпечну реінтеграцію" розпочинають реалізацію проєкту "Національна єдність: як зшивати країну".

"Національна єдність та суспільна згуртованість – це не лише політика, передусім це категорія безпеки", – сказав у коментарі Укрінформу співзасновник платформи "Діалог про мир та безпечну реінтеграцію" Володимир Лупацій.

За його словами, «ідея гідності та свободи вибору, справедливість та інклюзивність – ось три кити української формули національної єдності та суспільної згуртованості». Водночас ксенофобія та войовнича українофобія, наголосив він, – ключові інформаційні віруси, які несуть загрозу «пандемії національного розбрату» в Україні.

Своєю чергою генеральний директор Укрінформу Олександр Харченко зазначив, що в умовах глобальної нестабільності й невизначеності «більшість країн світу шукають власну формулу національної стійкості та суспільної інтегрованості».

Саме для пошуку відповідей на ці виклики, зазначив генеральний директор Укрінформу, і започатковано діалог.

За його словами, пошук формули національної єдності, суспільної згуртованості та інтегрованості – це «соціальна інновація, яка є умовою виживання країни та драйвером безпечно розвитку».

Він також сказав, що в цьому проєкті мають можливість узяти участь політики, експерти й науковці, громадські й культурні діячі, активісти, усі небайдужі.

Передусім учасники дискусії мають відповісти на п’ять запитань про національну єдність і соціальну згуртованість в Україні:

1. Чому питання національної єдності на соціальної згуртованості є важливим для безпечного та сталого розвитку України?

2. Які є приклади успішних ініціатив або проєктів, спрямовані на об’єднання українців (від часу проголошення незалежності)?

3. Чи могли б ви назвати найбільш успішні загальнонаціональні бренди, що формують сучасний образ України?

4. Що означає бути українцем сьогодні, яке ваше бачення модерної загальнонаціональної ідентичності?

5. Назвіть ключові передумови для розгортання в Україні ефективного суспільного діалогу з питань національної єдності та соціальної згуртованості.

Першим учасником діалогу став відомий журналіст, голова Комітету Шевченківської премії Юрій Макаров.

Гендиректор Укрінформу закликав читачів надсилати свої пропозиції, думки та ідеї щодо того, як зшивати країну, на адресу integration@ukrinform.com. Найцікавіші з них, зазначив він, будуть опубліковані на вебсторінці інформаційного агентства.