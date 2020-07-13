НАЦІОНАЛЬНА ЄДНІСТЬ: ЯК ЗШИВАТИ КРАЇНУ

Діалог про національну єдність

Національна єдність та соціальна згуртованість – проблема, Україна намагається розв’язати від початку проголошення Незалежності. Питання пошуку національної ідеї, ідентичності та формули порозуміння ніколи не сходило з суспільно-політичного порядку денного.

Окупація України консолідувала громадян України на платформі боротьби із зовнішнім ворогом. Результати президентських виборів у 2019 року також продемонстрували соціальний запит на політику національної інтеграції та відкинули на узбіччя суспільного життя радикалів.

Водночас баланс між очікуваннями, які уособлюють, з одного боку, СТАГНАЦІЮ І РОЗКОЛ УКРАЇНИ і, з другого – РОЗВИТОК І «ЗШИВАННЯ» залишається тривожним. За даними соціологічної служби КМІС Україна, 40,8 % опитаних вважають, що «Україна як країна зшивається, іде шляхом об’єднання», натомість 46,1 % – дотримуються думки про те, що «Україна як країна розвалюється, іде до розколу».

Розкол у суспільстві щодо питань деокупації, падіння доходив у зв’язку боротьбою з пандемією, прагнення поділити Україну на електоральні вотчини під час підготовки до місцевих виборів у жовтні 2020 року, продовження реформи децентралізації, яку прагнуть підпорядкувати собі «місцеві князьки», – усі ці процеси створюють нові виклики для національної єдності та соціальної згуртованості в Україні.

Які можуть бути шляхи та інструменти забезпечення національної єдності в умовах глобальної нестабільності? Чи є в України шанси сформувати відкриту модерну політичну ідентичність? Як забезпечити згуртованість та національну інтеграцію в епоху постправди та інформаційної війни?

Для пошуку відповіді на ці питання УКРІНФОРМ спільно з Національною платформою «Діалог за мир та безпечну реінтеграцію» ініціює «Діалог про національну єдність».

Сподіваємося, у цьому діалозі візьмуть участь політики, експерти й науковці, громадські й культурні діячі, активісти, усі небайдужі.

П’ять запитань про Національну єдність та соціальну згуртованість в Україні:

Чому питання національної єдності на соціальної згуртованості є важливим для безпечного та сталого розвитку України? Які є приклади успішних ініціатив або проєктів, спрямовані на об’єднання українців (від часу проголошення Незалежності)? Чи могли б Ви назвати найбільш успішні загальнонаціональні бренди, що формують сучасний образ України? Що означає бути українцем сьогодні, яке ваше бачення модерної загальнонаціональної ідентичності? Назвіть ключові передумови для розгортання в Україні ефективного суспільного діалогу з питань національної єдності та соціальної згуртованості.

В обговоренні прийняли участь:

ЮРІЙ МАКАРОВ

Журналіст, продюсер, голова комітету Шевченківської премії

Читати