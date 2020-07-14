США дали Україні ще $1,8 мільйона на боротьбу з COVID-19

Сполучені Штати Америки збільшили допомогу Україні у боротьбі з пандемією COVID-19 на 1,8 млн. доларів. Ці кошти через Міжнародну організацію з міграції будуть спрямовані на підтримку мешканців зони конфлікту на Донбасі та внутрішньо переміщених осіб.

Про це повідомило у Facebook Посольство США в Україні.

«На початку цього місяця США оголосили про збільшення фінансування, пов'язаного з COVID-19 для України, з 15,5 мільйонів доларів до майже 17,3 мільйона доларів. Це нове фінансування майже на 1,8 мільйона доларів США спрямоване на підтримку діяльності Міжнародної організації з міграції (МОМ) на сході України, допомогу внутрішньо переміщеним особам та іншим категоріям населення, ураженого конфліктом», - йдеться у повідомленні.

Американські дипломати зазначили, що за допомогою цього фінансування МОМ допоможе запобігти поширенню COVID-19 шляхом надання гуманітарної допомоги, підтримки місць для проходження ізоляції та центрів лікування, програм охорони здоров'я та гігієни тощо.

Як повідомляв Укрінформ, станом на 14 липня в Україні лабораторно підтверджено 54 771 випадок COVID-19, за добу — 638 нових.

Станом на 9.00 14 липня, у світі в цілому підтверджено 13 240 715 випадків інфікування COVID-19. 575 601 людина померла. 7 707 191 людина одужала.