ВР призначила іменні стипендії для молодих науковців – докторів наук

ВР призначила іменні стипендії для молодих науковців – докторів наук

Укрінформ
Верховна Рада призначила іменні стипендії для молодих учених – докторів наук.

За ухвалення постанови №3815 проголосували 346 народних депутатів, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Постановою визначаються кандидатури науковців на призначення у 2020 році 30 іменних стипендій Верховної Ради для молодих учених – докторів наук з метою виконання наукових (науково-технічних) робіт.

Читайте також: Рада відправила на доопрацювання законопроєкт про “комуналку”

Апарату ВР надано доручення щодо виплати цих стипендій.

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-