ВР призначила іменні стипендії для молодих науковців – докторів наук
Укрінформ
Верховна Рада призначила іменні стипендії для молодих учених – докторів наук.
За ухвалення постанови №3815 проголосували 346 народних депутатів, повідомляє кореспондент Укрінформу.
Постановою визначаються кандидатури науковців на призначення у 2020 році 30 іменних стипендій Верховної Ради для молодих учених – докторів наук з метою виконання наукових (науково-технічних) робіт.
Апарату ВР надано доручення щодо виплати цих стипендій.