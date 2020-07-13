Цьогоріч планують придбати 400 авто екстреної меддопомоги – Степанов

Уряд передбачив виділення 1 млрд 260 млн на підвищення тарифу на надання екстреної медичної допомоги, зокрема збільшення зарплат медпрацівників та поліпшення матеріально-технічної бази станцій.

Про це на брифінгу 13 липня сказав міністр охорони здоров’я Максим Степанов, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“19 червня було прийнято рішення уряду щодо підвищення тарифу, за яким розраховується виділення коштів на екстрену меддопомогу. Ми його збільшили на 40%. ... За загальними розрахунками, згідно з цим рішенням уряду, сума коштів, які виділяються, це 1 млрд 260 млн додатково до кінця року. Це буде підвищення тарифу починаючи з 1 липня і до кінця 2020 року. Ці кошти підуть, перш за все, і на підвищення зарплати, і на зміцнення матеріально технічної бази на станціях екстреної меддопомоги”, - сказав Степанов.

За його словами, окремо в цьому бюджеті передбачено 922 млн грн на придбання 400 машин екстреної меддопомоги, які будуть розподілені між регіонами. Загалом же є потреба у придбанні 1800 таких автомобілів, тож надалі автопарк екстреної меддопомоги планується оновити протягом 2-3 років.

Міністр зауважив, що з суми 1,2 млрд грн будуть виділені кошти й на навчально-тренувальні центри для екстреної меддопомоги.

Степанов нагадав, що з 1 вересня передбачається підвищення зарплати медпрацівникам вторинної ланки — лікарям, середньому та молодшому медперсоналу, в тому числі й тим, хто працює в екстреній меддопомозі.