До кінця року регіонам планують поставити ліків на 4,2 мільярда – МОЗ

До кінця 2020 року Міністерство охорони здоров'я очікує поставки ліків регіональним медзакладам на суму 4,2 млрд гривень.

Про це на брифінгу сказала заступник міністра охорони здоров'я Світлана Шаталова, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Наразі по більшості програм централізованих закупівель ми бачимо досить стабільну ситуацію. Рівень забезпеченості ліків щодо наявних залишків у регіонах становить близько 75-85 відсотків по різних програмах. До кінця року ми очікуємо поставки до регіональних лікарень за бюджет 2018-2019 років на суму 4,2 млрд гривень. З яких ліків на 700 млн надійшло наприкінці минулого місяця, і планується до розподілу до регіонів", - поінформувала Шаталова.

Вона зазначила, що водночас МОЗ розглядає ситуацію щодо деяких поставок за напрямками туберкульозу, антиретровірусної терапії та імуносепресії в попередніх роках. За її словами, деякі звернення міжнародних постачальників не опрацьовувалися впродовж довгого часу, наприклад, питання за програмою трансплатації потребувало врегулювання.

"Програма розвитку ООН в Україні нарешті знайшла спільно з МОЗ України вихід з цієї ситуації, і наприкінці цього місяця ми вже отримуємо ліки, які потребують наші пацієнти", - додала Шаталова.