Кремінь анонсував безкоштовні курси державної мови в Україні

В Україні планують масово впровадити безкоштовні курси державної мови.

Про це в інтерв'ю "Радіо Свобода" повідомив Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь.

За словами чиновника, зацікавленість повинні проявити навчальні заклади та органи місцевої влади.

"Я думаю, що тут якраз ініціатива могла б лежати як на навчальних закладах, так і на органах місцевого самоврядування. Вони повинні бути зацікавлені в тому, щоб створити всі необхідні сприятливі умови для своїх громадян", - заявив омбудсмен.

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Кремінь також зазначив, що на сьогодні безкоштовні курси української мови в країні існують на рівні волонтерства.

"Але з волонтерства ми починали створювати ЗСУ у 2014 році фактично з нуля. А сьогодні ми маємо фактично одну з найсильніших армій у Європі. 2014 рік ми починали, в тому числі, з безкоштовних курсів на Майдані з вивчення української мови", - додав чиновник.

Як повідомлялося, 8 липня уряд призначив Тараса Кременя уповноваженим із захисту державної мови. На цій посаді він змінив Тетяну Монахову, яка звільнилась у квітні, менш ніж через пів року після призначення.

Посада мовного омбудсмена передбачена Законом "Про забезпечення функціонування української мови як державної".