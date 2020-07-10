"Діти низької якості": Потураєв вважає штучним скандал навколо слів Третьякової

Таку думку в інтерв’ю Укрінформу висловив голова Комітету Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики Микита Потураєв.

“Ну, чекайте, «діти низької якості», - це була цитата. І вакханалія навколо неї була зроблена штучно», - заявив депутат.

За його словами, «ми ж всі самі страждаємо від того, що не ведемо відвертих дискусій з болючих питань».

Потураєв зазначив, що так звана політкоректність, в якій на самому початку не було нічого поганого, сьогодні у своїх радикальних проявах заважає вести відверту дискусію. «Якщо депутат не має права розмірковувати, то це якраз і буде призводити до того, про що ви кажете, - до низької якості депутатського корпусу. А тут депутат та науковець починає розмірковувати в професійному середовищі про серйозні речі, цитуючи серйозних дослідників, включно з нобелівськими лауреатами, і з цього потім піднімається галас. Це чиста маніпуляція, відверта чиста маніпуляція з самого початку”, - заявив голова гуманітарного комітету.

На думку Потураєва, необхідно говорити про те, як працює система субсидій при народженні дитини, і до яких наслідків це призводить.

“Тому що насправді дотації є одним із найменш, я б сказав, найменш ефективних інструментів вирішення демографічної проблеми. Про це написано сотні книжок. Так от: проблема не тому, що ти мало даєш грошей, а в тому, що коли у молоді немає зрозумілої життєвої перспективи - то не буде вирішення демографічної проблеми. Ну, в кращому випадку, у тебе буде одна дитина на одну родину, а це - демографічна яма, це поглиблення кризи», - вважає Потураєв.

На його переконання, сенс у тому, щоб люди мали розуміння свого якісного життя на перспективу в 20 років. «Якщо вони знають, що їм з цієї країни немає сенсу їхати, якщо вони знають, що тут є якісна освіта, якісна медицина, безпека на вулицях, якісне довкілля, можливості для відпочинку, - то тоді буде там дві і три дитини”, - зазначив він.

Як повідомлялося, у травні під час вебінару голова Комітету ВР з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Галина Третьякова заявила, що деякі незабезпечені сім'ї можуть народжувати дітей для того, щоб отримати матеріальну допомогу. При цьому, за її словами, у таких сім'ях можуть народжуватися діти "дуже низької якості", які в майбутньому теж "сідають на державні кошти". Вона також навела приклади країн, де пропонують стерилізувати безробітних жінок.

Пізніше Третьякова вибачилася, але заявила, що не збирається йти зі своєї посади попри тиск. Вона заявила, що проти неї ведеться проплачена кампанія через ініційовані нею реформи, а також через її діяльність у Тристоронній контактній групі щодо Донбасу.