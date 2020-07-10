Австрійський професор назвав дурницею стереотип про “селянську” українську

Деяким українцям заважає говорити українською мовою дурниця про те, що вона нібито "селянська", а у великих містах треба говорити російською.

Про це заявив в інтерв’ю Укрінформу професор Інституту славістики Віденського університету Міхаель Мозер.

"На мою думку, деяким українцям заважає вивчити мову передусім той досі поширений стереотип, що українська – нібито "селянська" мова. Мовляв, у великих містах треба говорити російською, і тоді ти виглядаєш як освічена, культурна людина", - підкреслив Мозер українською.

Він наголосив, що це – "цілковита дурниця". "Українська – чудова мова. Так, вона є і селянською (у цьому нічого поганою немає), і мовою інтелектуалів. Тож не варто соромитися, коли говориш українською – навіть, якщо це не літературна мова, а суржик. Просто варто працювати над своєю мовою", - заявив він.

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Водночас Мозер звернув увагу на те, що українська є державною в Україні, "і тому, звичайно, її потрібно знати всім громадянам". "Російську також можна знати, але – необов’язково. Українська – гарно опрацьована літературна мова. Вона єднає українців і не лише в Україні, а й далеко за її межами. Я б узагалі сказав, що українська – це насправді світова мова", – зазначив мовознавець-україніст.