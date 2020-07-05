Австрійський професор прокоментував слова Путіна про українську мову

Професор мовознавства Міхаель Мозер прокоментував слова президента РФ Володимира Путіна про українську мову

З російського боку лунає багато теорій про походження українців загалом і української мови зокрема.

Наприкінці лютого в інтерв’ю ТАСС своє бачення з цього приводу висловлював і президент РФ Володимир Путін. Говорячи про українців та росіян як єдиний народ, він заявив, що до XIII століття "у нас не було ніякої різниці в мові". А перші мовні відмінності з’явилися десь у XVI столітті у результаті полонізації тієї частини українців, які жили під владою Речі Посполитої. При цьому, "особливо український фактор почав розігруватися напередодні Першої світової війни австрійською спецслужбою".

Укрінформ вирішив поцікавитися у австрійського професора мовознавства, дослідника української та російської мов Міхаеля Мозера, що він думає про ці слова Путіна та як "австрійський генштаб придумав українців та українську мову".

Фото: Віталій Завадяк, Медіацентр УжН