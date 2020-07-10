Справу про розстріли на Майдані розблокували - Київрада затвердила список присяжних

Київська міська рада затвердила список присяжних Святошинського районного суду Києва, що дозволить розблокувати розгляд справи про розстріли на Майдані.

Про це повідомив заступник міського голови – секретар Київради Володимир Прокопів у Facebook.

"На крайньому засіданні Київради ми разом з колегами затвердили список присяжних Святошинського районного суду Києва. Чому це рішення таке важливе? Святошинський райсуд Києва розглядає справу про розстріли на Майдані в лютому 2014 року. Ця справа надважлива. Розгляд повільний і складний. Зараз у присяжних закінчився термін повноважень і цей фактор, на жаль, пригальмував роботу суду", - зазначив він.

Тому, за його словами, своїм рішенням Київрада зробила все, аби Святошинський райсуд зміг нормально продовжити розгляд справи про розстріли на Майдані.

"Ми всі очікуємо справедливого рішення Феміди", - додав він.

Як повідомлялося, Святошинський районний суд Києва переніс засідання у справі ексберкутівців, які обвинувачуються в розстрілах на Інститутській у Києві в лютому 2014 року, на 10 вересня.