Справи Майдану: ексбійцю "Беркута" повідомили про підозру за події на Інститутській

Повідомлено про підозру колишньому службовцю полку міліції особливого призначення «Беркут», підпорядкованого Головному управлінню МВС України в м. Києві, який брав участь у подіях 20 лютого 2014 року на вул. Інститутській.

Про це повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора.

"Експравоохоронець підозрюється у перевищенні своєї влади та службових повноважень на виконання явно злочинного наказу керівництва; в участі у вчиненні умисних вбивств та закінчених замахів на вбивство двох і більше осіб способом небезпечним для життя багатьох осіб, вчинених за попередньою змовою групою осіб; у заволодінні вогнепальною зброєю, яка використовувалась під час вчинення злочинів, за попередньою змовою групою осіб шляхом зловживання своїм службовим становищем, з метою уникнення відповідальності; у терористичному акті; у незаконному перешкоджанні проведенню зборів, мітингів, вуличних походів і демонстрацій із застосуванням фізичного насильства (ч. 4 ст. 41, ч. 3 ст.365; ч. 4 ст. 41, п. п. 1, 5, 12 ч. 2 ст. 115; ч. 4 ст. 41, ч. 2 ст. 15, п. п. 1, 5, 12 ч. 2 ст. 115; ч. 2 ст. 262, ч. 3 ст. 258, ч. 4 ст. 41, ст. 340 КК України)", - заявили у відомстві.

Зазначається, що причетність «ексберкутівця» було встановлено та достатньо обґрунтовано підозру завдяки експертам-балістам Харківського науково-дослідного інституту судових експертиз ім. M.С. Бокаріуса.

У зв’язку із переховуванням підозрюваного від органів досудового розслідування та суду повідомлення про підозру було здійснено у спосіб, передбачений Кримінальним процесуальним кодексом для вручення повідомлень, у разі неможливості безпосереднього вручення в день складання.

"На даний час організовується розшук підозрюваного", - додали в Офісі генпрокурора.

Як повідомлялося, під час Євромайдану постраждали 2,5 тис. людей, 104 особи загинули.

За даними МВС, від 18 лютого до 2 березня 2014 року під час виконання службових обов’язків у центрі Києва також загинули 17 силовиків.