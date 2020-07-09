Виробник дитячого харчування ТМ "Малятко" заявляє про обшуки

В офісі національного виробника дитячого харчування ТОВ ПІІ «Еконія» проходять обшуки.

Про це йдеться у заяві, розміщеній на сайті компанії.

"Сьогодні, 9 липня 2020 року, о 6:00 група Головного слідчого управління МВС України вручила компанії відразу три постанови про обшуки. Зараз обшуки відбуваються одночасно в приватному будинку президента компанії, на виробництві (м. Золотоноша) і в київському офісі. В київський офіс поліція увірвалася силою і розбила вхідні двері, хоча представники компанії мирно намагалися пустити поліцейських в приміщення", - йдеться у повідомленні.

У компанії заявили, що вважають такі дії неприпустимими і "замовними". За заявою компанії, йдеться про рейдерство і про штучне переслідування компанії органами державної влади.

Читайте також: Дитяче харчування відомої фірми знімають з продажу через сальмонелу

ТОВ ПІІ «Еконія» - правонаступник створеного в 1996 році підприємства з виробництва і дистрибуції мінеральної води «Аква-Еко». Сьогодні на потужностях ТОВ випускають спеціалізовану воду і дитяче харчування ТМ "Малятко".

У 2018 році на підприємстві була спроба рейдерського захоплення, але ситуація була врегульована.

Як повідомив ЗМІ представник Головного управління Нацполіції в Черкаській області Дмитро Грищенко, слідчі дії проводять співробітники Головного слідчого управління Національної поліції.

"Більше щодо цього факту мені додати нічого", - повідомив поліцейський.