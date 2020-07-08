У Польщі збирають підписи за скасування карантину для всіх українців, які прибувають літаками

У Польщі триває збір підписів під петицією до президента, глави уряду і міністра охорони здоров’я РП щодо скасування обов’язкового 14-денного карантину для осіб, які прибувають до Польщі з України повітряним шляхом.

У петиції зазначається, що відновлення урядом Польщі обов’язкового карантину для громадян України з 3 липня “має ознаки дискримінації за національною ознакою”.

“Закликаємо повернути Україну до переліку країн, з яких прибуття (до Польщі – ред.) повітряним судном не зобов’язуватиме пасажирів відбувати 14-денний карантин”,- йдеться в петиції.

У ній міститься заклик скасувати положення розпорядження Ради міністрів РП від 2 липня, в якому змінюється перелік країн, про який йдеться в попередньому розпорядженні уряду від 30 червня.

“Запис (щодо України у цьому розпорядженні — ред.) має ознаки дискримінації осіб за громадянством і не має нічого спільного з протидією епідемії COVID-19, є положення ксенофобського характеру, що порушує права людини і суперечить добросусідським відносинам”,- йдеться у петиції.

У ній звертається увага, що громадяни України, які прибули літаками 1 і 2 липня, могли не проходити карантин. Натомість, з 3 липня його повинні проходити в Польщі лише громадяни України й інших країн з-за меж ЄС. Водночас громадяни ЄС, зокрема і Польщі, які прибувають до Польщі з України тим самим транспортним засобом не зобов’язані проходити обов’язковий карантин.

“Прагнемо звернути увагу, що вірус не обирає жертви за паспортом, не розрізняє громадянства”, - йдеться в петиції.

Як наголошується, дискримінаційний запис особливо стосується змішаних родин, де подружжя, яке має різне громадянство, і яке раніше перебувало разом у тих же місцях, після перетину кордону Польщі має бути розділено для проходження карантину.

“Закликаємо змінити положення і скасувати необхідний карантин для усіх подорожуючих, які прилітають з України”,- йдеться у документі.

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Петицію створено ввечері 7 липня і станом на сьогодні її вже підписали кількасот осіб.

Як повідомлялося, у розпорядженні уряду Польщі від 30 червня для громадян України, Грузії, Чорногорії, Японії, Канади, Албанії, Кореї скасовувався обов’язковий карантин після прибуття до країни повітряним шляхом.

2 липня розпорядженням уряду РП Україну було виключено з цього списку, але дозволено без карантину прибувати літаками з України громадянам Польщі, а також учням, студентам, аспірантам та науковцям, які навчаються і працюють в РП.