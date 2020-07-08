У Польщі за добу - 277 нових хворих з коронавірусом, 14 померли

За минулу добу у Польщі виявлено 277 нових випадків інфікування коронавірусом, 14 осіб померли. Загальна кількість інфікованих зросла до 36 412, а тих, хто вилікувався, до 24 238 осіб.

Про це повідомляє у Twitter Міністерство охорони здоров’я Польщі.

“Кількість інфікованих коронавірусом – 36 689; 1542 особи померли”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що за останню добу у Польщі виявлено 277 нових випадків інфікування, померли 14 хворих.

Станом на сьогодні в Польщі одужали вже 24 878 осіб.

У лікарнях країни перебувають 1683 пацієнти з коронавірусом, 84 363 людей - на домашньому карантині, 11 547 осіб під епідеміологічним наглядом.

На цей час у Польщі проведено понад 1,6 млн тестів на коронавірус, за останню добу – понад 20 тисяч.

Як повідомлялося, головним осередком інфікування COVID-19 у Польщі залишається Сілезький вугільний басейн. Загалом серед польських гірників виявлено понад 6 тис. інфікованих коронавірусом. У Сілезькому воєводстві за добу зафіксовано 96 нових випадків інфікування коронавірусом, що становить майже 35% від загальної кількості.

З 13 червня Польща повністю відкрила внутрішні кордони для інших країн ЄС, а з 15 червня поновила міжнародне авіасполучення. З 1 липня відновлено авіасполучення між Польщею та Україною. Між країнами також відновлено автобусне сполучення.

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