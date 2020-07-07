Дуда не вважає обов’язковим щеплення від коронавірусу

Президент Польщі Анджей Дуда виступає проти обов’язкового щеплення населення країни від COVID-19, коли з'явиться відповідна вакцина.

Про це він заявив під час передвиборчого виступу в понеділок у місті Конське Свентокшиського воєводства на півдні РП, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Якщо йдеться про вакцину, то я абсолютно не є прихильником будь-яких обов’язкових щеплень… Як дитина, а потім як підліток, я мав різні щеплення, але від грипу ніколи не вакцинувався і не хочу цього робити. Я вважаю, що щеплення від коронавірусу абсолютно не повинні бути обов’язковими", - заявив Дуда.

Він додав: якщо буде вакцина, то, хто хоче – може зробити щеплення, а хто ні - то це його особисте рішення.

На переконання президента РП, вакцина, у першу чергу, повинна бути доступною для осіб старшого віку, оскільки вони перебувають у зоні високого ризику.

Це висловлювання Дуди викликало резонанс у польському інформаційному просторі. Маршалок Сенату РП Томаш Гродзький у коментарі Onet.pl назвав слова Дуди про необов'язковість щеплень “безвідповідальними”. Він додав, що така позиція також суперечить закону, адже в Польщі є перелік обов’язкових щеплень.

Після цього Дуда написав у Twitter про "маніпуляцію" його словами. Він зазначив, що можливе щеплення від коронавірусу не повинно бути обов’язковим, як і проти грипу. Натомість, обов’язковими повинні залишитися щеплення проти поліомеліту, скарлатини, туберкульозу тощо.

За останніми даними, загальна кількість інфікованих COVID-19 у Польщі зросла до 36 155, померлих – до 1521 особи.

Станом на ранок 7 липня у світі в цілому підтверджено 11 746 826 випадків COVID-19, із яких 540 810 – летальні. 6 741 583 людини вже вилікувалися.