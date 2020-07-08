У День Незалежності в Києві відбудеться хода ветеранів
Про це повідомив голова ВГО “Об’єднані Війною. 90-й батальйон” Віталій Баранов під час круглого столу в Укрінформі.
"Я закликаю прийти 24 серпня на ходу ветеранів, підтримати сильну незалежну Україну, український народ", - сказав Баранов.
Він наголосив, що саме ветерани є тією силою, об яку зламала зуби машина російської агресії.
Пресконференція щодо організації та проведення Ходи ветеранів в День Незалежності / Фото: Євген Котенко, Укрінформ
"Ми стали на захист своєї Батьківщини з перших днів війни, прийшовши з мирних професій. Ми боронили Україну з першого дня і боронимо її зараз", - зазначив Баранов.
За його словами, 24 серпня всі ветерани мають об'єднатися і показати свою силу та бажання разом боронити Україну.
"У регіонах - хто не має змоги приїхати - організовуйтесь на місцях та проводьте свої місцеві ходи ветеранів. Ми започатковуємо Всеукраїнську ходу ветеранів в кожному населеному пункті", - сказав Баранов.
Він уточнив, що у Києві збір відбудеться 24 серпня о 10:00 біля Червоного корпусу університету імені Тараса Шевченка. Ходу планується провести з 11:00 до 13:30. Крім того, з 14:00 до 17:30 має відбутися віче на Майдані Незалежності, а з 17:00 до 21:00 проводитиметься акція "Патріотичне слово".