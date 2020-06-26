В Україні з лютого має запрацювати Єдиний державний реєстр ветеранів війни

В Україні з лютого 2021 року у тестовому режимі має запрацювати Єдиний державний реєстр ветеранів війни.

Про це сказав міністр у справах ветеранів Сергій Бессараб під час брифінгу на тему «100 днів роботи Міністерства у справах ветеранів України», повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Вже з лютого 2021 року в тестовому режимі запрацює Єдиний державний реєстр ветеранів війни. Ми працюватимемо над впровадженням чат-бота для ефективної системи інформування та комунікації з ветеранами... Також займатимемося розробкою програми адаптації ветеранів після повернення з місць позбавлення волі. Ця робота вже розпочата в рамках створення міжвідомчої групи", - сказав Бессараб.

Крім того, зазначив міністр, в планах міністерства організація різних тематичних заходів, таких як велопробіг, спортивних змагань та інших.

Як повідомлялося, за ініціативи Міністерства у справах ветеранів України, Кабінет міністрів України прийняв рішення щодо організації та забезпечення підготовки збірної команди України та її участі у 2021 році в міжнародних спортивних змаганнях «Ігри Нескорених».