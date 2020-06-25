Уряд розподілив 7,6 мільйона на житло для родин Героїв Небесної Сотні

Сьогодні Кабінет міністрів ухвалив рішення про виділення субвенції на виплату грошової компенсації за житло родинам Героїв Небесної Сотні та особам, які отримали поранення, каліцтва, контузії під час Революції Гідності.

Про це повідомляє Міністерство у справах ветеранів.

"До обласних бюджетів 5 областей будуть спрямовані кошти у загальному обсязі понад 7,6 млн гривень. Це дозволить виплатити компенсацію за житло 6 родинам учасників подій на Майдані", - йдеться в повідомленні.

Документ прийнято відповідно до Постанови Кабінету міністрів України № 206, якою унормовано питання забезпечення житлом деяких категорій осіб, які брали участь у Революції Гідності, а також членів їхніх сімей.

Як зазначилили у Мінветеранів, міністерством також подано на розгляд уряду проєкти розпоряджень стосовно виплати грошової компенсації для осіб з інвалідністю з числа учасників АТО/ООС, учасників бойових дій на території інших держав та членів їх родин.

Крім того, підготовано проєкт розпорядження про розподіл субвенції для виплати компенсації внутрішньо переміщеним особам, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України передано до Міністерства юстиції для проведення правової експертизи.

Після надання висновку Мінюсту проєкт розпорядження буде направлено на розгляд уряду.