В Австралії вшанували пам’ять усіх, хто загинув за Україну

Представники української діаспори в Австралії в День Святої Трійці вшанували пам’ять усіх героїв, які віддали своє життя за Україну.

Про це повідомив Почесний консул України в Сіднеї Ярослав Дума на своїй сторінці в Facebook.

«У День Зіслання Св. Духа - день Зелених Свят по усіх кутках України та діаспори, де проживають українці, вшановуємо пам'ять усіх, котрі полягли - віддали життя своє за Україну», - зазначив Ярослав Дума, додавши, що полеглі захищали славу і волю народу, який декадами бореться проти московсько-кремлівського ворога.

«Ми дякуємо усім, хто воював у рядах УСС, ОУН, УПА, Небесної Сотні та теперішними ЗСУ, котрі були в аванґарді боротьби», - зазначив Почесний консул.

Він додав, що обмежена кількість учасників взяли участь у Літургії та панахиді в церкві Св. Андрія, а також поклали вінки.

Серед учасників заходу були, зокрема, сам Почесний консул України, Осередок СУМ в Сіднеї та Провід ОУН в Австралії, Станиця Пласту НПВ, Братська школа ім. Св. Андрія, Союз українок НПВ, Українська громада Кабраматта-Ферфілд та «майоріли прапори Австралії, України, ОУН-УПА, Першої УД УНА, СУМ та Пласту».

Як зазначається на сторінці СУМ в Австралії в Facebook, «в неділю на Зелені Свята наші сумівці поминають всіх героїв, які віддали своє життя за Україну».

Фото: Jaroslav Duma в Facebook