Кулеба не очікує, що у липні ЄС перегляне дозвіл на в’їзд українців

Кулеба не очікує, що у липні ЄС перегляне дозвіл на в’їзд українців

Укрінформ
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба не очікує, що Європейський Союз у середині липня дозволить громадянам України в’їзд на свою територію з огляду на ситуацію із захворюваністю на COVID-19 у країні.

Про це дипломат заявив під час онлайн-брифінгу 7 липня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«У нас останніми днями і протягом пари тижнів була негативна статистика приросту кількості нових захворювань, а це один з критеріїв, на які зважає ЄС під час ухвалення рішень, тобто не лише середня цифра хворих на 100 тисяч населення, а й динаміка приросту за останній час. Тому я не очікую, що наступного тижня це рішення (про заборону в’їзду для громадян України до країн ЄС – ред.) буде переглянуте. Але ми, безумовно, працюватимемо з європейськими колегами, щоб щойно Україна впишеться в ці нормативи, ми одразу отримали це «зелене світло» з боку ЄС», - сказав Кулеба.

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У цьому контексті він нагадав, що показник захворюваності на коронавірус у країнах ЄС минулого тижня становив 16 хворих на 100 тис. населення.

Кулеба також зазначив, що Міністерство охорони здоров’я України інтегроване у відповідні механізми ЄС і комунікує ці цифри на регулярній основі.

Як повідомляв Укрінформ, 30 червня Євросоюз оприлюднив рекомендації щодо поступового відкриття зовнішніх кордонів із 1 липня та визначив 15 країн, громадянам яких буде дозволено безперешкодний в’їзд. Критерієм для включення до "дозволеного" списку визначені насамперед епідеміологічні показники - рівень захворюваності на COVID-19 в таких країнах не може перевищувати показники держав ЄС. Україна до цього переліку поки що не потрапила. Рада ЄС переглядатиме та по змозі розширюватиме цей перелік кожні два тижні.

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