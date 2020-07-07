Для в'їзду українців відкриті 23 країни

Для в’їзду українців в умовах пандемії наразі відкриті 23 країни, але щоб потрапити до частини з них, необхідно отримати в’їзну візу.

Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба під час онлайн-брифінгу 7 липня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Країн, які відкриті для українців, загалом 23. Вони включають ті держави, куди потрібна віза, тобто в’їхати можна, але з візою, і де діють певні карантинні обмеження, тобто в’їхати можна, але потрібно дотримуватися певних правил. Це Туреччина, Сербія, Албанія, Північна Македонія, Чорногорія, Білорусь, Велика Британія, США, Мексика, Єгипет, Туніс, Республіка Корея - це найпопулярніші напрями», - сказав Кулеба.

Він додав, що решта відкритих для українців країн «не менш прекрасні», але масового потоку українських туристів туди не спостерігається.

«Це Ірак, Іран, Афганістан, Південний Судан, Єфіопія, Сомалі, Кенія, Замбія, Танзанія, Бурунді, Сейшельські острови. Але прошу зосередитися на першому списку», - зазначив глава МЗС.

Водночас Кулеба порадив співвітчизникам перевіряти інформацію про можливості в’їзду до іншої країни, перш ніж купувати квиток для подорожі.

Як повідомлялося, з 12 березня в Україні ввели карантин у навчальних закладах та низку інших заходів з протидії поширенню коронавірусної інфекції COVID-19.

Було закрито заклади торгівлі, крім продуктових магазинів, аптек, автозаправок і банків. Також зупинили роботу метрополітенів у Києві, Харкові та Дніпрі, припинено міжміське й міжобласне автомобільне, залізничне та авіасполучення.

З 28 березня Україна повністю закрила кордон для регулярного сполучення, в тому числі авіаційного. Внутрішнє пасажирське авіасполучення поновилося 5 червня, а з 15 червня в Україні відновилося й міжнародне авіасполучення.

Нині в Україні до 31 липня діє адаптивний карантин.