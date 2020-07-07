Для в'їзду українців відкриті 23 країни

Для в'їзду українців відкриті 23 країни

Укрінформ
Для в’їзду українців в умовах пандемії наразі відкриті 23 країни, але щоб потрапити до частини з них, необхідно отримати в’їзну візу.

Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба під час онлайн-брифінгу 7 липня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Країн, які відкриті для українців, загалом 23. Вони включають ті держави, куди потрібна віза, тобто в’їхати можна, але з візою, і де діють певні карантинні обмеження, тобто в’їхати можна, але потрібно дотримуватися певних правил. Це Туреччина, Сербія, Албанія, Північна Македонія, Чорногорія, Білорусь, Велика Британія, США, Мексика, Єгипет, Туніс, Республіка Корея - це найпопулярніші напрями», - сказав Кулеба.

Він додав, що решта відкритих для українців країн «не менш прекрасні», але масового потоку українських туристів туди не спостерігається.

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«Це Ірак, Іран, Афганістан, Південний Судан, Єфіопія, Сомалі, Кенія, Замбія, Танзанія, Бурунді, Сейшельські острови. Але прошу зосередитися на першому списку», - зазначив глава МЗС.

Водночас Кулеба порадив співвітчизникам перевіряти інформацію про можливості в’їзду до іншої країни, перш ніж купувати квиток для подорожі.

Як повідомлялося, з 12 березня в Україні ввели карантин у навчальних закладах та низку інших заходів з протидії поширенню коронавірусної інфекції COVID-19.

Було закрито заклади торгівлі, крім продуктових магазинів, аптек, автозаправок і банків. Також зупинили роботу метрополітенів у Києві, Харкові та Дніпрі, припинено міжміське й міжобласне автомобільне, залізничне та авіасполучення.

З 28 березня Україна повністю закрила кордон для регулярного сполучення, в тому числі авіаційного. Внутрішнє пасажирське авіасполучення поновилося 5 червня, а з 15 червня в Україні відновилося й міжнародне авіасполучення.

Нині в Україні до 31 липня діє адаптивний карантин.

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