Третьякова: Маємо для себе зрозуміти, що люди похилого віку – не тягар для суспільства

Голова Комітету Верховної Ради з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Галина Третьякова вважає, що суспільство має змінити ставлення до людей похилого віку.

Про це політик сказала під час онлайн-круглого столу на тему: "Захист прав людей похилого віку", який транслював Укрінформ.

"Ми маємо для себе зрозуміти, що люди похилого віку – це не тягар для суспільства. Може, це основний висновок, який був зроблений у 2002 році Всесвітньою асамблеєю з питань старіння населення, які прийняли Мадридський міжнародний план дій, який може бути для урядів тим планом, що робити у разі якщо населення починає старіти", - сказала Третьякова.

Вона зауважила, що Україна теж є у переліку країн, де населення старіє.

Серед іншого Третьякова назвала проблему недостатньої освітньо-професійної мобільності українців, низький рівень інститутів і традицій самоосвіти, що зараз надолужується.

Вона зазначила, що до Верховної Ради внесений законопроєкт щодо додаткових каліфікацій визначення професії, покликаний зробити українців більш мобільними.

"Ще дві проблеми, які в нас є, вони стосуються більше суспільних проблем. Це негнучкий ринок праці, з яким, ви знаєте, теж Верховна Рада України почала працювати, створюючи умови, щоб ринок праці був гнучкішим. І існування у суспільстві стереотипів старіння. Ці стереотипи старіння дуже потужно вивчають науковці останнім часом", - сказала Третьякова.

Політик зазначила, що дані таких досліджень влада має використовувати для того, щоб створити потужний резерв для розвитку суспільства, залучивши до такого розвитку людей похилого віку, щоб наше суспільство було більш гуманним.