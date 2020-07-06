В Укрінформі відкрилася фотовиставка та дискусія "Захист прав людей похилого віку"

Фотовиставка "Захист прав людей похилого віку" відкрилась у вікнах Укрінформу на вулиці Богдана Хмельницького в центрі Києва.

Участь у заході взяли посол Республіки Словенія в Україні Томаж Менцін, генеральний директор Укрінформу Олександр Харченко та інші.

«Словенія активно просуває права людини і готова сприяти дискусії в цій площині. Проблема дискримінації за віком досить гостро стоїть в наших суспільствах. Нам необхідно звернути увагу на проблеми цих людей і почати їх вирішувати, чому може сприяти і виставка, яку ми відкриваємо», - зауважив посол Словенії.

«Проблема ейджизму не завжди усвідомлюється як гостра та першочергова, хоча зачіпає багато людей. Відтак важливо тримати цю тему у фокусі суспільства, толерувати її на сучасному рівні та сучасними засобами», - підкреслив на відкритті виставки гендиректор Укрінформу.

За його словами, авторська фотографія - один з таких засобів, вона допомагає донести до свідомості сучасної, молодої амбітної та заклопотаної людини те, що поруч є харизматичні, сильні особистості, чию енергетику та потенціал вони недооцінюють. «Молодість та зрілість можуть бути не паралельними світами, а одним життям - про це фотовиставка», - зазначив Харченко.

Також на сайті Укрінформу почалась онлайн-дискусія на тему: “Захист прав людей похилого віку”. В ній беруть участь народний депутат України, голова Комітету Верховної Ради України з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Галина Третьякова; посол Словенії в Україні Томаж Менцін; незалежний експерт ООН з питань прав людей похилого віку професор Клаудіа Малер; посол Аргентинської Республіки Елена Летісія Мікусінскі; посол Південно-Африканської Республіки Андре Йоханнес Гроєневальд, заступник міністра соціальної політики України Борис Лебедцов.

Стежити за онлайн-дискусією можна за посиланням