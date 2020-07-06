У ДТП у Польщі постраждали дві українки - МЗС

У дорожньо-транспортній пригоді, яка сталася 5 липня в Польщі, дві громадянки України отримали травми різного ступеня тяжкості, загрози їхньому життю немає.

Про це Укрінформу повідомив директор Департаменту консульської служби МЗС Сергій Погорельцев.

Він поінформував, що 5 липня о 20 год. на автошляху між населеними пунктами Рогова та Дзвіжин Західнопоморського воєводства Польщі на автодорозі між н.п. Рогова та Дзвіжина сталася ДТП за участю двох рейсових автобусів та мікроавтобуса.

"За попередньою інформацією Консульства України в Гданську, внаслідок зазначеної ДТП дві громадянки України отримали травми різного ступеня тяжкості. Одній громадянці надано першу меддопомогу та виписано з лікарні. Друга наша співвітчизниця перебуває у лікарні м.Колобжег, загрози її життю немає", - зазначив дипломат.

Директор Департаменту додав, що до надання допомоги українкам залучено Почесного Консула України в місті Щецин, і запевнив, що справа перебуває на контролі Консульства України в Гданську та Департаменту консульської служби МЗС.