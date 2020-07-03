Аварія автобуса у Польщі: четверо українців залишаються у лікарнях

Четверо громадян України й надалі перебувають у польських лікарнях у зв’язку з ДТП, яка сталася у четвер поблизу міста Богуславіце Сілезького воєводства на півдні Польщі. Стан однієї пацієнтки, яка лікується у лікарні міста Ополє, залишається тяжким.

Про це кореспондентові Укрінформу повідомили у генконсульстві України у Кракові.

"Четверо громадян України, серед яких двоє водіїв автобусу, перебувають у лікарнях, де їм надається усіляка допомога. Найбільш постраждала громадянка України перебуває у лікарні міста Ополє (захід РП), нею опікується почесний консул України в цьому місті",- повідомили у генконсульстві.

За інформацією українських консулів, більшість громадян України не потребували госпіталізації і після перевірки медиками фізичного стану їх перевезено до відпочинкового центру у населеному пункті Золотий Поток. Загалом там перебуває 25 осіб. Один з українських консулів від учора перебував з групою постраждалих українців.

За уточненою інформацією, український автобус прямував за маршрутом Запоріжжя-Свіноуйсцє (північний захід Польщі). Ним їхали громадяни Україну на роботу до Польщі. Компанія перевізника з Тернополя вже надала українцям автобус.

Як повідомили у центрі кризового реагування воєводи Сілезького воєводства, загалом у лікарнях після ДТП ще перебувають шестеро осіб. Їх стан здоров’я стабільний, від учора він не погіршився. Українцям, які перебувають у відпочинковому центрі, в п’ятницю зробили тести на наявність коронавірусу.

Як відомо, на автодорозі №1 поблизу міста Богуславіце Ченстоховського повіту Сілезького воєводства в четвер приблизно о 15-й годині за київським часом сталася ДТП за участю двох вантажівок й автобуса українського перевізника.

Як встановила польська поліція, в однієї з вантажівок було пошкодження шини, в результаті чого її водій наїхав на автобус, який рухався по цій же смузі руху спереду, а автобус, у свою чергу, наїхав на причеп другої вантажівки, яка перевозила легкозаймисту суміш. В результаті аварії транспортні засоби загорілися.

На місці події упродовж тривалого часу працювали багато рятувальників та поліції.

Фото: twitter.com/JWieczorekPL