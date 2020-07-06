Кіберфахівці СБУ викрили та блокували протиправну діяльність організованої групи осіб, які сприяли роботі псевдооператорів мобільного зв’язку «Фенікс» і «Лугаком» з так званих «Л/ДНР».

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

«Оперативники спецслужби встановили, що організували нелегальний бізнес мешканці Житомира і Києва. Вони, використовуючи спеціальне програмне забезпечення і телекомунікаційне обладнання, забезпечували підміну номерів абонентів. У такий спосіб зловмисники видавали міжнародний трафік псевдооператорів «Фенікс» і «Лугаком» з території «Л/ДНР» та Російської Федерації за місцеві телефонні розмови українських абонентів», - йдеться у повідомленні.

СБУ блокувала мобільних псевдооператорів "Л/ДНР" / Фото: https://ssu.gov.ua

За висновками експертів, така діяльність завдавала шкоди репутації державі як надійного міжнародного партнера у сфері організації зв’язку та захисту світових інвесторів.

Під час обшуків правоохоронці виявили документальні матеріали, комп’ютерну техніку, електронні носії інформації та майже 17 тисяч пакетів операторів мобільного зв’язку України, які доводять протиправну діяльність.

Відкрито кримінальне провадження згідно з ч. 2 ст. 361 (несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп'ютерів), автоматизованих систем, комп'ютерних мереж чи мереж електрозв'язку) Кримінального кодексу України.

Заходи із викриття проводилися спільно з Кіберполіцією, слідчими підрозділами Головного слідчого управління Національної поліції України за процесуального керівництва Офісу генерального прокурора.

Фото: СБУ