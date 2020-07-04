Суд скасував рішення СБУ про заборону в'їзду в Україну російському реперу Елджею

Окружний адмінсуд Києва скасував рішення Служби безпеки України від 27 листопада 2018 року про заборону в'їзду до України російському реперу Елджею.

Відповідне рішення 25 червня ухвалив суддя Ігор Качур, повідомляє Укрінформ.

"Визнати протиправними дії Служби безпеки України щодо підготовки довідки про наявність підстав для прийняття постанови від 27.11.2018 року про заборону в`їзду в Україну громадянину Російської Федерації ОСОБА_1 терміном на 3 (три) роки.

Визнати протиправною та скасувати постанову Служби безпеки від 27.11.2018 року про заборону в`їзду в Україну громадянину Російської Федерації ОСОБА_1 терміном на 3 (три)роки", - йдеться у резолютивній частині рішення.

У мотивувальній частині рішення суду зазначається, що 23 листопада 2018 року на засіданні Верховної Ради народний депутат Володимир Парасюк адресував голові СБУ Василю Грицаку депутатський запит стосовно заборони в'їзду до України реперу Елджею. Свою позицію депутат обгрунтував тим, що у Youtube є відеозапис, який свідчить, що репер виступав в місті Коктебель, що знаходиться на тимчасово окупованій РФ території АР Крим.

За результатом розгляду запиту 27 листопада СБУ на три роки заборонила реперу в'їзд до України.

Обстоюючи свою позицію в суді, СБУ повідомило, що у жовтні 2018 року в інтерв`ю виданню "РИА Новости Новосибирск" репер Елджей зазначив, що вважає АР Крим російською територією.

"У зв`язку з цим дії позивача були кваліфіковані СБУ як дії іноземця, що суперечать інтересам забезпечення національної безпеки України, а отже, відповідно до законодавства такі діяння слугували підставою для прийняття СБУ рішення про заборону в`їзду позивачу на територію України", - йдеться у рішенні.

Водночас суд, ухвалюючи рішення, виходив з того, що рішення про заборону в`їзду в Україну конкретній особі має передувати низка процедур, зокрема, відповідним підрозділом СБУ готується довідка, у якій повинні бути відображені відомості та обґрунтування обставин.

Суд витребував таку довідку спецслужби і дійшов висновку, що вона була складена з порушенням інструкції. Зокрема, у документі не було вказано, які саме обставини стали підставою для висновку про вчинення Елджеєм небезпечного діяння, а також були відсутні посилання на відповідну статтю Кримінального кодексу. Крім того, працівники СБУ не вказали, у чому в даному випадку полягають інтереси забезпечення безпеки України і не зазначили відомості, які обґрунтовують обрання саме такого строку заборони в`їзду в Україну.

"Суд зазначає, що висновок відповідача про те, що позивач незаконно відвідував окуповану територію АР Крим, є необґрунтованим та безпідставним, що в свою чергу вказує на те, що оскаржуване рішення було прийнято відповідачем на підставі недостовірних та не підкріплених належними, допустимими доказами відомостей, отриманих з соціальної мережі Youtube без проведення процедури верифікації власників аккаунтів користувачів даної соціальної мережі в передбаченому чинним національним процесуальним законодавством порядку міжнародної правої допомоги", - йдеться у рішенні суду.

У суді дійшли висновку, що СБУ не забезпечило встановлення всіх обставин справи, що призвело до необґрунтованого прийняття на її підставі постанови про заборону Елджею в`їзду в Україну.

Також суд витребував з СБУ на користь Елджея 1 536 гривень, які були сплачені репером як судовий збір.