Російській акторці Варнаві таки дозволили в'їзд до України

Міністерство культури України виключило з "чорного списку" російську телеведучу та актрису Катерину Варнаву, яка відвідувала анексований Крим, дозволивши відвідувати Україну.

Про це йдеться в указі, опублікованому на сайті відомства.

У наказі очільника відомства йдеться, що Катерину Варнаву виключено зі списку осіб, які створюють загрозу для національної безпеки України.

Як повідомляв Укрінформ, Державне агентство України з питань кіно у 2019 році заборонило демонстрування і розповсюдження на території країни п'яти фільмів, в одному з яких знімався Володимир Зеленський.

Було заборонено показ російського фільму "Вісім перших побачень", оскільки там знімалася російська актриса Катерина Варнава, а вона внесена до переліку осіб, які створюють загрозу нацбезпеці України, через виступ в окупованому Криму.

​Катерина Варнава — російська телеведуча, кіноактриса, учасниця шоу «Comedy Woman». Раніше — учасниця команд КВН «Збірна малих народів» і «Свої секрети».