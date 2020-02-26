"Новий канал" оскаржує внесення російської ведучої Варнави до "чорного списку"

Окружний адміністративний суд міста Києва відкрив провадження у справі за позовом ТОВ «Новий канал» до Служби безпеки України та Міністерства культури, молоді та спорту України щодо внесення російської ведучої Катерини Варнави до переліку осіб, які створюють загрозу нацбезпеці.

Про це повідомляє пресслужба ОАСК.

"Позивач просить суд скасувати наказ міністерства про доповнення переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці, на підставі звернення СБУ щодо включення до цього переліку громадянки Російської Федерації Катерини Варнави. Серед інших вимог позову – визнати протиправним звернення СБУ до Міністерства культури, молоді та спорту України щодо внесення Катерини Варнави до вищевказаного переліку осіб", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що справа розглядатиметься за правилами загального позовного провадження, підготовче засідання призначено на 24 березня 2020 р.

Державне агентство України з питань кіно в 2019 році заборонило демонстрування і розповсюдження на території країни п'яти фільмів, в одному з яких знімався президент України Володимир Зеленський.

Було заборонено показ російського фільму "Вісім перших побачень", оскільки там знімалася російська актриса Катерина Варнава, а вона внесена до переліку осіб, які створюють загрозу нацбезпеці України, через виступ в окупованому Криму.