У Харкові скасували виступ російського актора зі списку "Миротворця"

У Харкові скасували виставу за участю російського актора Михайла Поліцеймако, занесеного до списків сайту "Миротворець".

Про це кореспонденту Укрінформу розповів лідер громадської організації "Світанок" Вадим Поздняков.

"Концерт кримнашиста Поліцеймако в Харкові скасований", - зазначив Поздняков.

За його словами, декілька днів тому активісти відправили звернення до СБУ та ДПСУ і отримали результат: "Вистави в Харкові не буде".

За анонсом, на 3 березня у Палаці студентів Харківського національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого планувалася комедія "Останній поверх" за участю російського актора Михайла Поліцеймако.

17 лютого активісти звернулися до правоохоронців з проханням заборонити йому в’їзд до України.

Михайло Поліцеймако внесений до списку сайту "Миротворця" за те, що у лютому 2017 року та в лютому 2015 року мав виступи у Севастополі та Сімферополі.

6 лютого 2020 року у Харківському академічному українському драматичному театрі ім. Шевченка скасовано спектакль за участі групи російських артистів, у тому числі, Віктора Логінова, який у 2018 році гастролював в анексованому Севастополі.

Раніше в Україну не пустили російську акторку Ларису Удовиченко, а актор Марат Башаров сам відмовився їхати. Обидва планували виступити в Харкові зі спектаклем "Ідея фікс".

В усіх випадках активісти організації "Світанок" зверталися до УСБУ в Харківській області, вимагаючи заборону на в'їзд російським акторам в Україну.