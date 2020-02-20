"Миротворець" занесе до своєї бази організаторів акцій проти евакуйованих з Китаю українців

Центр "Миротворець" обіцяє занести до свого "Чистилища" провокаторів і організаторів акцій проти надання допомоги евакуйованим з Китаю українцям.

Про це "Миротворець" повідомив у Twitter.

"Всі виявлені провокатори і організатори акцій проти надання допомоги нашим співгромадянам, які повернулися сьогодні з Китаю, будуть занесені у "Чистилище" сайту "Миротворець", - йдеться у повідомленні.

У центрі нагадали, що ст. 135 Кримінального кодексу України "Залишення в небезпеці" передбачає відповідальність за свідоме залишення без допомоги особи, яка перебуває у небезпечному для життя стані і позбавлена можливості вжити заходів до самозбереження.

"Суспільство має знати їх в обличчя. Просимо ЗМІ долучитися до виявлення тих, хто цілеспрямовано підбурює людей до скоєння цього злочину", - закликали у "Миротворці".

Як повідомлялося, 20 лютого в Україну прибув літак із українцями та іноземцями, яких Україна вивозить із КНР за домовленістю з їхніми державами.

Евакуйовані з Китаю громадяни України та інших держав будуть розміщені у медичному центрі Нацгвардії "Нові Санжари" у Полтавській області.

На Полтавщині місцеві мешканці перекрили дорогу, протестуючи проти розміщення евакуйованих з Китаю у медичному центрі внутрішніх військ МВС "Нові Санжари". У МВС наголошують, що всі протиправні спроби перешкоджання розміщенню евакуйованих на цьому об’єкті або порушення режиму їхньої обсервації будуть припинені Нацполіцією та Нацгвардією відповідно до вимог закону та рішення урядового штабу.

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Раніше аналогічні протести з блокуванням доріг відбувалися у Львівській та Тернопільській областях через інформацію про ймовірне розміщення евакуйованих в медустановах цих регіонів.

За останніми даними, станом на 20 лютого від коронавірусу померли 2128 людей. Кількість випадків зараження коронавірусом на материковому Китаї досягла 75 727 осіб, 16 526 осіб вилікувалися і виписані з лікарень.