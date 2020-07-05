Прикордонники не мали підстав забороняти виліт українців до Греції

У Державній прикордонній службі України заявили, що не мали підстав забороняти виліт 17 українцям, яких затримали у Греції.

Про це сказали ВВС Україна у прикордонній службі.

"Прикордонники діють, згідно з чинним законодавством. Якщо у людини документи в нормі, то прикордонники її пропускають", - наголосили у пресслужбі ДПСУ.

Як повідомляв Укрінформ, в аеропорту Афін у суботу затримали прибулих з Києва 17 громадян України через заборону на в’їзд до ЄС громадянам третіх країн, серед затриманих двоє дітей 8 та 9 років.

Консули України співпрацюють з відповідними державними структурами Греції для того, щоб до непропущених громадян України, яких віднесено до категорії "небажані", не застосовувалась процедура "депортації".