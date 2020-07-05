Транзит Угорщиною дозволений лише через два пункти пропуску - ДПСУ

Транзит Угорщиною дозволено лише через два пункти пропуску на кордоні з Україною.

Про це повідомляє пресслужба Держприкордонслужби України з посиланням на угорських колег.

"Зокрема з 14:00 4 липня пропуск осіб та транспортних засобів, які їдуть транзитом через Угорщину, здійснюється лише по гуманітарних коридорах у пунктах пропуску "Берегшурань"-"Лужанка" та "Захонь"-"Чоп (Тиса)", - йдеться у повідомленні.

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Як повідомляв Укрінформ, 29 червня з 1:00 на кордоні з Угорщиною повністю відновили роботу пункти пропуску "Вилок – Тисабеч", "Лужанка – Берегшурань", "Косино – Барабаш" та "Дзвінкове – Лонья".