Екскерівника Фонду держмайна судитимуть за зловживання владою - ДБР

До суду скеровано обвинувальний акт відносно колишнього керівника Фонду державного майна України, який обвинувачується у зловживанні владою.

Про це повідомляє пресслужба ДБР.

"До суду скеровано обвинувальний акт відносно колишнього керівника Фонду державного майна України. Він обвинувачується у зловживанні владою або службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України)", - йдеться у повідмленні.

Зазначається, що досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювали слідчі територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві.

"Досудовим розслідування встановлено, що експосадовець, перебуваючи на посаді начальника регіонального відділення Фонду, погодив призупинення нарахування орендної плати, чим незаконно змінив умови договорів оренди на користь третіх осіб. Згідно висновку судово-економічної експертизи дії підозрюваного завдали збитків державі на суму 420 тис. грн", - інформуєть у бюро.

У ДБР додали, що процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні здійснювала прокуратура Київської області. Оперативний супровід — Головне управління контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері економічної безпеки СБУ.

У разі доведення вини, обвинуваченому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 6 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років, зі штрафом від 500 до 1 000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.