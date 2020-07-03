Вилучення військової техніки: міністр оборони назвав дії слідчих ДБР підривом бойової готовності

Неузгодженість дій правоохоронців та службовців військової контррозвідки призвели до підриву бойової готовності частин ППО, і оцінку їм мають дати правоохоронні органи.

Про це заявив міністр оборони Андрій Таран під час години запитань до уряду у Верховній Раді, коментуючи проведені ДБР обшуки у військових частинах, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“На теперішній час та інформація, яку я маю, дозволяє мені зробити такі висновки: неузгодженість дій співробітників військової контррозвідки й інших зацікавлених структур призвели до, по-перше, підриву бойової готовності частин протиповітряної оборони, по-друге — створення можливості витоку інформації, яка належить до “грифованої”. Оцінку, мені здається, мають надати відповідні правоохоронні органи, а не Міністерство оборони”, - заявив Таран.

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Як повідомляв Укрінформ, слідчі ДБР 1 липня прийшли з обшуками у три зенітні ракетні бригади Повітряних сил та вилучили обладнання, яке забезпечує систему протиповітряної оборони країни. Під час слідчих дій було вилучено 7 приладів НВЧ (клістрони). Наразі їх повернуто військовим.